Denizli'de kardan eskimo evi yaptılar

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Kar kalınlığı 80 santimetreye kadar çıkan kentin en yüksek ilçesi Çameli'de yaşayan bazı vatandaşlar, Eskimolara özgü kardan ev yaptı.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı yerlerde kar kalınlığı 80 santimetreyi buldu. Etkili kar yağışı kimi vatandaşlar için çileye dönerken, kimi vatandaşlar ise karın tadını çıkardı.

Denizli'nin en yüksek ilçesi Çameli'de şiddetli kar yağışının ardından vatandaşlar kardan ev yaptı. Yeni Mahalle'de yaşayan Kerem Can, arkadaşlarıyla birlikte Eskimolara özgü bir yapı olan 'iglo' inşa etti. Kar yağışını fırsat bildiklerini ve eğlenmek ve vakit geçirmek için iglo yaptıklarını belirten Can, "İlçemize o kadar çok kar yağdı ki kardan adam yapıp eğlenmek sıradan bir şey olurdu. Biz de arkadaşlarla kardan yararlanıp iglo yaparak eğlendik" dedi.

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