Denizli'de kar hayatı olumsuz etkiledi (2)

KARAYOLUNDA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Denizli'de kar yağışının etkili olduğu Antalya karayolunda, ulaşım güçlükle yapılıyor. İki gündür yağan kar nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için kar küreme çalışması yapıyor. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştüğü için sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar lastiği taktırmayan sürücüler, otomobillerini yol kenarına çekip, soğuk havada zincir takmaya çalışıyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karayolunun kritik noktalarında bekleyerek yolda kalan araçların çekilmesini sağlayıp, olası kazalara karşı önlem alıyor.

Bu arada Denizlililer kar yağışını özellikle parklarda kardan adam yapıp kartopu oynayarak kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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