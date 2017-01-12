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Denizli'de kaçak sigara, parfüm ve cep telefonu ele geçirildi

DENİZLİ'de polisin üç büfe ve durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı olduğu belirlenen cep telefonu, elektronik sigara, parfüm, sigara ve tütün ele geçirilirken, toplam 5 kişi hakkında tutanak tutulup,...

Denizli'de kaçak sigara, parfüm ve cep telefonu ele geçirildi
DENİZLİ'de polisin üç büfe ve durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı olduğu belirlenen cep telefonu, elektronik sigara, parfüm, sigara ve tütün ele geçirilirken, toplam 5 kişi hakkında tutanak tutulup, savcılığa gönderildi.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla gümrük kaçağı çeşitli ürünlerin piyasaya sürüleceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçagı olduğu belirlenen 70 şişe parfüm, 20 cep telefonu ve 184 elektronik sigara ele geçirdi. Kaçak ürünlere el konurken, otomobil sahibi hakkında yasal işlem yapıldı. Ekipler ayrıca kaçak sigara satışı yapıldığı istihbaratını aldıktarı üç büfede de arama yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı bin 800 paket sigara, 2 bin 600 boş makaron ve 35 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Büfe sahibi ve işletmecisi dört kişi hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten tutanak tutulup, savcılığa gönderilirken kaçak sigaralara el konuldu.

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