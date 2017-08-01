Denizli'de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de kaçak içki üretimiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün kaçak üretim alkollü içki taşındığı belirlenen şüpheli bir aracı takibe aldı. Şüpheliler, depo olarak kullandıkları mekana kaçak içkileri bırakmak isterken suçüstü yakalandı.

Operasyonda, iki otomobil ve bir işyerinde arama yapıldı. Çeşitli ebatlarda rakı, viski ve votka olmak üzere toplam 335 şişe ve toplam 92 litre olmak üzere 19 bidon kaçak üretim içkiye el konuldu. Ayrıca yapılan aramalarda, ruhsatsız olduğu tespit edilen 1 tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin kaçak içkileri kentteki çeşitli mekanlara götürerek yabancı uyruklu kişilere sattıkları tespit edildi. Yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF