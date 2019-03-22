Denizli'de iki dünür aynı gün öldü

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan dünürler Ramazan Tekin (84) ve Mehmet Gül (64), aynı gün yaşamını yitirdi.

Bademli Mahallesi'nde yaşayan emekli çiftçi Ramazan Tekin, dün saat 09.00 sıralarında yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Tekin hayatını kaybettikten 2 saat sonra ise Dodurga Mahallesi'nde yaşayan dünürü çiftçi Mehmet Gül, kalp krizi geçirdi. Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gül, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki dünürün aynı gün ölümü yakınlarını üzerken, Ramazan Tekin, dün öğlende kılınan cenaze namazı sonrasında Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Gül de ikindide kılınan cenaze namazı sonrasında Dodurga Mezarlığı'nda defnedildi.



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