Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

Denizli'de FETÖ'den tutuklanan polis sayısı 26'ya çıktı

DENİZLİ'deki FETÖ/PYD soruşturmasında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 emniyet mensubundan 12'si daha tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklanan polis sayısı, 26'ya yükseldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü...

Denizli'de FETÖ'den tutuklanan polis sayısı 26'ya çıktı
DENİZLİ'deki FETÖ/PYD soruşturmasında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 emniyet mensubundan 12'si daha tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklanan polis sayısı, 26'ya yükseldi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen eski polis memurlarına yönelik Denizli, Manisa, İstanbul, İzmir, Isparta, Mersin, Uşak ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişiden 28'i gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 28 şüpheliden 15'i, dün adliyeye sevk edildi. Denizli 2'inci Sulh Ceza Hakimliği, 14 şüpheliyi tutuklarken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltındaki 13 eski polis memur ise bugün adliyeye sevk edildi. Denizli 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55