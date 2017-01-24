Denizli'de FETÖ'den tutuklanan polis sayısı 26'ya çıktı

DENİZLİ'deki FETÖ/PYD soruşturmasında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 emniyet mensubundan 12'si daha tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklanan polis sayısı, 26'ya yükseldi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen eski polis memurlarına yönelik Denizli, Manisa, İstanbul, İzmir, Isparta, Mersin, Uşak ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişiden 28'i gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 28 şüpheliden 15'i, dün adliyeye sevk edildi. Denizli 2'inci Sulh Ceza Hakimliği, 14 şüpheliyi tutuklarken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltındaki 13 eski polis memur ise bugün adliyeye sevk edildi. Denizli 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.