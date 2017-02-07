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Denizli'de FETÖ'den 7 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Pamukkale Üniversitesi'nde örgütün şifreli iletişim sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden...

Denizli'de FETÖ'den 7 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Pamukkale Üniversitesi'nde örgütün şifreli iletişim sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 31 Ocak'ta, Pamukkale Üniversitesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 kişi, adliyeye sevk edildi. İlk olarak savcılığa ifade veren şüpheliler, ardından nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada Acıpayam İlçesi'nde de yapılan FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Bylock kullandığı gerekçesiyle yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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