Denizli'de ByLock'tan gözaltına alınan 19 kişi adliyede

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Pamukkale Üniversitesi'nde düzenlenen üçüncü dalga operasyonunda örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişi, adliyeye sevk edildi.Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir hafta önce, Pamukkale Üniversitesi'ne yönelik örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Üniversitede Adli Tıp, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ağırlıklı olmak üzere hakkında gözaltı kararı bulunan 22 personelden 19'u gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen, aralarında bir profesör ile doçentlerin de bulunduğu 22 akademisyenin evleri ve üniversitedeki odalarında da arama yapıldı, bazı evraklara el konuldu. Gözaltına alınan 19 kişi, ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 3 kişi ise aranıyor.FOTOĞRAF