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Denizli'de Bağbaşı Yaylası'nda kar keyfi

DENİZLİ'de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Kent sakinleri, karın keyfini çıkarmak için teleferiğe binerek Bağbaşı Yaylası'na akın etti. Bağbaşı Yaylası, kentin...

Denizli'de Bağbaşı Yaylası'nda kar keyfi
DENİZLİ'de hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle Bağbaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Kent sakinleri, karın keyfini çıkarmak için teleferiğe binerek Bağbaşı Yaylası'na akın etti.
Bağbaşı Yaylası, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kara hasret kalan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yaylada, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yoğunluktan dolayı uzun kuyrukların oluştuğu teleferikle 1500 metre rakımlı yaylaya çıkanlar sevdikleriyle birlikte karın keyfini çıkardı. Denizli'de karın yağdığı ilk noktalardan biri olan Bağbaşı Yaylası'nda bol bol hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini söyledi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nın kar özlemi çeken vatandaşlar için güzel bir seçenek olmaya devam ettiğini belirterek, "Denizli merkezde yine kar yağışı az olmasına rağmen, Bağbaşı Yaylamız beyaza bürünmüş durumda. Vatandaşlarımız da hafta sonunu da fırsat bilerek yaylanın beyaza bürünmüş halini görmek ve karın tadını çıkarmak için yoğun olarak ziyaret ediyor. Biz de vatandaşlarımızın bu yoğun ilgisinden oldukça memnunuz. Sadece Denizli'den değil çevre illerden de ziyarete gelen misafirlerimiz var. Vatandaşlarımızı hem karın hem de manzaranın tadını çıkarmaları için yaylamıza davet ediyorum" dedi.

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