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Denizli'de avukatların FETÖ davasında tahliye taleplerine ret

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin kentteki hukuk yapılanmasına ilişkin yürütülen 9'u tutuklu 11 avukatın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme 9 sanığın tutukluluk kararının devamına karar verirken, tutuksuz yargılanan...

Denizli'de avukatların FETÖ davasında tahliye taleplerine ret
DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin kentteki hukuk yapılanmasına ilişkin yürütülen 9'u tutuklu 11 avukatın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme 9 sanığın tutukluluk kararının devamına karar verirken, tutuksuz yargılanan 2 sanık hakkındaki adli kontrol uygulaması kaldırıldı.
Denizli 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen salı başlayan, FETÖ'nün Denizli'deki hukuk yapılanmasına yönelik 9'u tutuklu 11 sanık avukatın yargılandığı davada, ilk duruşma, ikinci gün yani dün yapılan 2 celseyle tamamlandı. İlk gün 5 kişinin dinlendiği, dün ise 5 sanığın daha hakim karşısında savunmasını yaparken, davanın dinlenemeyen tek tanığı başka bir ildeki cezaevinde tutuklu bulunan Hüdayi Kayhan oldu. Saat 10.15'te başlayıp 22.20'de tamamlanan duruşmada, iddia makamının talepleri, sanıklar ve avukatlarının savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuklu 9 sanığın tahliye taleplerinin reddine, tutuksuz yargılanan 2 sanık hakkında ise adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.
Öte yandan; sanıkların banka hesapları, maaşları ve araçları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verilirken, mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasıyla ilgili talep ise reddedildi.

 

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