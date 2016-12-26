Denizli'de 60 sanıklı askeri darbe grişimi davası başladı

DENİZLİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan davada, 11'inci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da aralarında bulunduğu, 42'si tutuklu 60 sanığın yargılanmasına, Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturmanın ardından, aralarında 11'inci Komando Tugayı'nın eski komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, Söke 11'inci Komando Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Erol Akman, 11'inci Komando Tugayı Merkez Komutanı Yarbay Ziver İnci'nin de bulunduğu, tamamı rütbeli askeri personelden oluşan, 42'si tutuklu 60 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya, görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve FETÖ/PDY'ye üye olma' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılımla ilgili Türkiye'de başlayan ilk davanın duruşması Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna dönüştürülen EGS Kültür ve Kongre Merkezi'nde, kimlik tespitlerinin yapılmasıyla başladı. İzmir F Tipi Cezaevi'nden Denizli Kocabaş D Tipi Kapalı Cezevi'ne nakledilen, aralarında Özbakır'ın da bulunduğu 42 tutuklu sanık, geniş güvenlik önlemleri altında duruşmaya getirildi. Sanık yakınlarından, birinci derece akraba olan üçer kişinin duruşmayı takip etmesine izin verildi.

550 KOMANDO ANKARA'YA SEVK EDİLECEKTİ

Geçen 15 Temmuz'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan 550 komando, Ankara'daki kalkışmayı desteklemek üzere Çardak Havaalanı'nı ele geçirerek, Ankara'ya kargo uçaklarıyla nakledilmek istenmiş, durumdan haberdar olunması üzerine uçakların iniş kalkışını engellemek için piste iş makineleri yerleştirilmiş, havaalanının elektriği kesilerek jeneratörler devre dışı bırakılmış, uçaklara yakıt ikmalinin önlenmesi amacıyla yakıt tankları boşaltılmıştı. Bunun yanı sıra Çardak başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen vatandaşlar, havalimanının girişini kapatmış ve askerlerin geçişine engel olmuştu. Havalimanına giremeyen askerler, nakil için gelecek uçakların da inememesi üzerine birliklerine dönmüş ve gözaltına alınmışlardı.



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