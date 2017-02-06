Denizli'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

DENİZLİ'de alt geçide kontrolsüz giren kamyon 5 araca çarparak durdu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.Fatih Kavşağı Alt Geçidi'nde saat 11.30 sıralarında yaşanan zincirleme kaza korkuttu. Alt geçide süratli girdiği iddia edilen H.A yönetimindeki 48 LE 052 plakalı hafriyat yüklü kamyon, alt geçitte park halindeki araca çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden H.A.'nın kontrolünden çıkan kamyon önce alt geçitte seyir halinde bulunan 20 BHC 76, 20 R 6584, 35 AD 0530 ve 06 TG 355 plakalı 4 otomobile çarptı. Kamyon, arıza yaptığı gerekçesiyle yola park eden ve reflektör yerleştiren B.D'ye ait 20 ED 382 plakalı otomobili duvara sıkıştırarak durdu. 6 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazanın ardından yol araç trafiğine kapatıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Zincirleme kazaya karışan araçlar çekici tarafından kaldırılmasının ardından, 1.5 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yol araç trafiğine açıldı.KAPALI YOLA GİRMEK İSTEYEN KURYEYE GÖZALTIZincirleme trafik kazısının ardından, ulaşıma kapatılan altgeçide motosikletiyle girmek isteyen bir kuryeyle polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kurye motosikletini bulunduğu yere bırakıp polislerle tartışmaya başladı. Yolun ulaşıma kapatılmasına tepki veren kurye sakinleşmeyince, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.FOTOĞRAF





