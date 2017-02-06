Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
Trump'a bir darbede Temyiz Mahkemesi'nden
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Denizli'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

DENİZLİ'de alt geçide kontrolsüz giren kamyon 5 araca çarparak durdu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Fatih Kavşağı Alt Geçidi'nde saat 11.30 sıralarında yaşanan zincirleme kaza korkuttu. Alt geçide süratli girdiği iddia edilen H.A yönetimindeki...

Denizli'de 6 aracın karıştığı zincirleme kaza
DENİZLİ'de alt geçide kontrolsüz giren kamyon 5 araca çarparak durdu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Fatih Kavşağı Alt Geçidi'nde saat 11.30 sıralarında yaşanan zincirleme kaza korkuttu. Alt geçide süratli girdiği iddia edilen H.A yönetimindeki 48 LE 052 plakalı hafriyat yüklü kamyon, alt geçitte park halindeki araca çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden H.A.'nın kontrolünden çıkan kamyon önce alt geçitte seyir halinde bulunan 20 BHC 76, 20 R 6584, 35 AD 0530 ve 06 TG 355 plakalı 4 otomobile çarptı. Kamyon, arıza yaptığı gerekçesiyle yola park eden ve reflektör yerleştiren B.D'ye ait 20 ED 382 plakalı otomobili duvara sıkıştırarak durdu. 6 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazanın ardından yol araç trafiğine kapatıldı. Kazada can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Zincirleme kazaya karışan araçlar çekici tarafından kaldırılmasının ardından, 1.5 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yol araç trafiğine açıldı.
KAPALI YOLA GİRMEK İSTEYEN KURYEYE GÖZALTI
Zincirleme trafik kazısının ardından, ulaşıma kapatılan altgeçide motosikletiyle girmek isteyen bir kuryeyle polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kurye motosikletini bulunduğu yere bırakıp polislerle tartışmaya başladı. Yolun ulaşıma kapatılmasına tepki veren kurye sakinleşmeyince, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

FOTOĞRAF



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.