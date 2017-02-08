Denizli'de 58 kişi KHK ile memuriyetten ihraç edildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - BAKANLAR Kurulu'nun OHAL kapsamında dün gece yayınladığı 686 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamesi'yle, FETÖ soruşturması kapsamında Denizli'de öğretmen, akademisyen, jandarma ve polisin içinde bulunduğu 58 kişi memuriyetten ihraç edildi.

Olağanüstü Hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Denizli'de, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 26 öğretmen, Pamukkale Üniversitesi'nden 1'i profesör 20 akademisyen, İl Jandarma Komutanlığı'ndan 9 personel ve Emniyet Müdürlüğü'nden de 3 polis olmak üzere toplam 58 kişi görevinden ihraç edildi.