Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (9)

KOMŞULARI ENKAZIN ALTINDAN ÇIKARDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde depremin en çok etkilediği Ucarı Mahallesi'nde evi tamamen yıkılan Ayşe Arslan (42), sarsıntıya koltukta oturup yastık kılıfı dikerken yakalandı. Depremde ev yıkılırken, Arslan, oturduğu koltukla birlikte enkazın altında kaldı. Sarsıntının ardından dışarıya çıkan komşuları, Ayşe Arslan'ı enkazın altında çıkardı. Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden çıktıktan sonra geldiği mahallede evinin halini gören Ayşe Arslan, gözyaşları içinde, "Ben bu evden sağ çıktım. Koltukta oturup, yastık kılıfı dikiyordum. Deprem olunca oturduğum koltukla beraber göçen duvarın altında kaldım. Kerpiç başıma düştü. Komşular beni enkazın altından çıkardı" dedi.

DUVAR PARÇALARI BAŞINA DÜŞTÜ

Büyük korku yaşayan depremzedelerden Emine Doğan (55) ise "Deprem olduğu sırada koltukta otururken ev birden sallanmaya başladı. Kıpırdayamadım, elimdeki yorganı üzerime kapattım. Bu sırada depremle birlikte çatıdan parçalar başıma ve üzerime düştü. Öleceğimi düşünerek şehadet getirdim. Çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Evim gitti" diye konuştu.

Depremde evinin büyük bölümü yıkılan Ramazan Ünlü (60) de büyük korku yaşadıklarını kaydederek, "Sarsıntı çok uzun sürdü. Ev beşik gibi sallandı. O sırada kahvaltı yapıyorduk. Yerimizden kıpırdayamadık. Mutfak bölümü yıkıldı" dedi.



Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()



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