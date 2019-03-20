Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (7)

O ANLARI ANLATTILAR

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, özellikle kırsal kesimlerdeki mahalleleri vurdu. Oğuz, Karahöyük, Uçarı ve Yeniköy mahallelerinde sarsıntı sırasında toplam 30 ev yıkıldı. Çoğunluğu boş ve kullanılmayan eski yapılardan oluşan evler, yerle bir oldu.

Karahöyük Mahallesi'nde doğup büyüdüğü evin deprem sırasında yıkıldığını söyleyen Fatma Akkan (58), "Deprem sırasında Denizli'de çocuklarımın yanındaydım. Depremi biz de çok hissettik. Hemen mahallemize geldik. Doğup büyüdüğüm evin tamamen yıkıldığını görünce çok üzüldüm. Allah daha beterinden saklasın" dedi.

'CANIMI ZOR KURTARDIM'

Depremde evi yıkılan ve yangın çıkan Mehmet Arman (58), büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Deprem sırasında dışarıdaydım. Eve geldim, ardından büyük bir gürültü oldu ve dam yıkıldı. Ben de dışarıya kaçtım. Birileri elektriği kes diye bağırdı. Elektriği kestim ama ev tutuştu. Evim yandı, tamamen yıkıldı. Hiçbir şey kalmadı. İçeriden hiçbir şey alamadım. Depremde canımı zor kurtardım. O da şans eseri" diye konuştu.

EVİNİN ARKASINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Arman'ın eşi Yurdeşen Arman (56) ise, evinin yanmasının ardından uzun süre gözyaşı dökerek feryat etti. Gözü yaşlı Arman'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Yurdeşen Arman, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Çok korktum. 40 yıllık emeğim gitti. Evim yıkıldı. İçini ve dışını yeni yaptırmıştım" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesine gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK partili Osman Zolan, evleri yıkılan ve ağlayan vatandaşları teselli etti.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu depremin ardından saat 16.07'ye kadar en büyüğü 4.8, en küçüğü ise 1.0 büyüklüğünde olan toplam 172 deprem meydana geldi.

Denizli'de paniğe neden olan depremler nedeniyle, vatandaşların sokakta bekleyişleri de devam ediyor.



Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()



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