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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (5)

VALİLİK: 3 KİŞİ YARALI, 30 EV YIKILDI Denizli Valiliği, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, depremin ardından Valilik koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı,...

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (5)

VALİLİK: 3 KİŞİ YARALI, 30 EV YIKILDI
Denizli Valiliği, Acıpayam ilçesinde meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, depremin ardından Valilik koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumların yetkili ve personelinin bölgeye gittiği belirtildi.
Depremde, Karahüyük, Oğuz ve Uçarı mahallelerinde çoğu kullanılmayan yaklaşık 30 evin yıkıldığı kaydedilen Valilik açıklamasında, şöyle denildi:
"Bazı mahallelerdeki evlerde çatlaklar ve baca yıkılmaları oluştu. Yine bazı mahallelerde ahırlar yıkıldı ve 2 büyükbaş hayvan telef olmuştur. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerindeki 3 camimizde hasar oluştuğu tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen depremde can kaybı yaşanmamış olup, 3 vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Acıpayam ilçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte, il merkezinde eğitim devam etmektedir."

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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