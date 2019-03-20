Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi merkez üslü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Valiliğimiz koordinasyonunda Acıpayam Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar, deprem bölgesine intikal etmiş ve çalışmalara derhal başlanmıştır. Meydana gelen depremde Oğuz ve Yeşildere mahallelerinde eski toprak yapılardan bazılarının yıkıldığı ve çatlakların oluştuğu tespit edilmiş olup, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen depremde can kaybı ve yaralanma yoktur. Valiliğimiz koordinasyonunda, ilgili tüm kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmakta ve ortaya çıkan ihtiyaçlar anında giderilmektedir. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" denildi.

BAŞKAN ŞEVKAN: ÇADIR KURULABİLİR

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Acıpayam Belediye Başkanı AK Partili Hulusi Şevkan, "Halkımıza geçmiş olsun. Köylerimizde metruk binalar vardı. Bu binalardan bazılarının yıkıldığı bilgisi geldi. Kriz masası kuruldu. Vatandaşımız uyarılıyor. Allah'tan, yaralanan ve ölen olmadı. Tedbir amaçlı tehlikeli gördüğümüz tüm binalar tahliye edildi. Kriz masamız dışarıda kalanlar için çalışma yürütülüyor. Büyük bir ihtimalle çadır kent olacaktır" dedi.

YEŞİLDERE MUHTARI: 24 EV VE 3 KAHVEDE HASAR VAR

Depremde binalarda hasar oluşan Yeşildere Mahallesi Muhtarı Selçuk Selçuk ise "3 kahvemizin camları kırıldı. 24 evimizde hasar var, göçük değil, çatlaklar var. Yaralımız yok çok şükür. Acil bir şeye ihtiyacımız yok. Herkes dışarıda. Kerpiç evlerimiz yok, betonarme evlerimizde çatlaklar var. Sarsıntılar devam ediyor evlere korkudan girilmiyor" dedi.

Bu arada Acıpayam merkezli depremde, kırsal mahallelerdeki ahırlar da yıkıldı. Enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından çıkarılmaya çalışıldı.

AYDIN KARACASU'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla deprem paniğinin ardından Karacasu'da okullarda eğitime bugün itibari ile bir gün ara verildi. Vali Köşker, "Depremin ardından korku yaşayan öğrenciler tekrar okullarına dönmek istemedi. Bu nedenle sadece Karacasu'da bir gün tüm okulları tatil ettik" dedi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()



FOTOĞRAFLI