Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (11)

EKİPLER SEFERBER OLDU

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay, AFAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri seferber oldu. Türk Kızılayı ekipleri, depremin en şiddetli yaşandığı Ucarı, Karahöyük, Yeniköy ve Oğuz mahallelerinde mobil gıda aracı ile yiyecek-içecek yardımı yapmaya başladı. AFAD ekipleriyse, bu bölgelerde yaşayan depremzedelerin geceyi huzurlu geçirebilmeleri için çadırlar kurdu.

600 ÇADIR KURULDU

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, depremden etkilenen vatandaşlar için gayretli bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "Türk Kızılayı ekipleri olarak Türkiye'nin 5 farklı bölgesinden gelen 54 personelimiz ve gönüllümüzle, olay yerinde hizmet veriyoruz. Bölgede depremden etkilenen vatandaşlarımız için yemek üretimimiz başladı. 2 bin kişilik gıda yardımı yapacağız. Depremden etkilenen kişiler için AFAD ekipleri tarafından 600 çadır kurulacak. Çadırlarda kalacak vatandaşlarımız için 3 bin battaniye 600'de ısıtma cihazı dağıtacağız" dedi.

GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRECEKLER

Deprem anında engelli kızını dışarı çıkarmakta zorlandığını anlatan depremzede Hülya Ünlü, "Çok büyük korku ve panik yaşadık. Deprem sırasında engelli kızımı dışarı çıkarmakta zorlandık. Daha sonra da korkudan evimize giremedik. Geceyi kurulan çadırlarda geçireceğiz. Artçı sarsıntılar devam ediyor. İlk kez ailecek çadırda kalacağız" diye konuştu. Antalya'dan yeğenini ziyarete gelen ve deprem korkusunu yaşayan Türkan Ünlü, "Hayatımda ilk kez böyle bir olay yaşadım. Çok panikledim. Hayatım boyunca unutamayacağım bir korkuydu. Bundan sonra 5'inci katta bir evde yaşamam. Çadır ve yemek yardımı yapanlardan Allah razı olsun. Artçı depremler geçinceye kadar kurulan çadırlarda kalacağım" dedi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

FOTOĞRAFLI