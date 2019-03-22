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Denizli 3 günde 862 kez sallandı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde çarşamba sabahı meydana gelen 5.5 büyükülğündeki depremin ardından 3 günde toplam 862 artçı sarsıntı yaşandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, çarşamba...

Denizli 3 günde 862 kez sallandı
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde çarşamba sabahı meydana gelen 5.5 büyükülğündeki depremin ardından 3 günde toplam 862 artçı sarsıntı yaşandı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, çarşamba günü saat 09.34'te, merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.36 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Depremde 30 ev yıkıldı. Alaattin, Kurtlar ile Oğuz mahallelerindeki 3 camide hasar oluştu. 19 kişi hafif yaralandı. Bazı mahallelerdeki evlerde çatlaklar oluştu, bacaları yıkıldı. Yine bazı mahallelerde ahırlar yıkıldı ve 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Depremin ardından bölgedeki riskli binalar boşaltıldı. Ağır hasarlı binalara vatandaşların girmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Kent sakinleri geceyi çadır ve araçlarında geçirmeye başladı.
Kentteki sarsıntılar bitmezken; 3 gün içinde en büyüğü 4.8 ve 4.5, 3'ü 4.2 ve 2'si 4.1 olan toplam 862 artçı sarsıntı meydana geldi. Bugünün en büyük artçısı ise saat 18.32'de 4.1 olarak ölçüldü.

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