'Denizlerin jaguarı' seyre hazır

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde emekli elektronik öğretmeni Bülent Ömür, 25 yıllık sörf tutkusunun ardından 2,5 yılda yapımını tamamladığı teknesiyle denizlere açılmaya hazırlanıyor. Projesini Kanada'dan satın aldığı tekneyi, baştan sona kendisinin hazırladığını anlatan Ömür, uzun uğraşılardan sonra teknenin denizde seyre hazır olduğunu belirterek "Hedefim tüm Ege'yi yukardan aşağı gezmek. Teknemin hızı 15-20 knot. Denizlerin jaguarı olacak" dedi.

Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektronik öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan, evli ve 1 kız babası Bülent Ömür (68), sörfe olan tutkusuyla yelkenli tekne yapımına soyundu. Kanada'dan Duble V 17 Trimeran'ın projesini satın alan ve 40 metrekarelik atölyesinde çalışmalara başlayan Ömür, 2,5 yılın sonunda teknenin yapımını tamamladı. Hayatında testereyle ağaç kesmediğini, ama teknik resmi iyi bildiğini söyleyen Bülent Ömür, "İngilizcem iyi olduğu için projeyi yorumladım. Amatör el aletleri ile ancak 2,5 yılda bitirebildim. Daha hızlı yapılabilirdi, ama ben hem yaptım, hem öğrendim" dedi.

'YELKEN BİR TUTKU'

25 yıl boyunca açık denizlerde sörf yaptığını anlatan Ömür, yaşı ilerleyince eşinin isteği üzerine bu hevesine son verdiğini söyledi. Denize ve yelkene olan tutkusunun hiç azalmadığını dile getiren Ömür, "Yelken bir tutku. Bu tutkuya bir kez kapıldığınızda, kendinizi alamazsınız. Riskleri var ama rüzgarla dost olduktan sonra çok keyiflidir. Yaşlandıktan sonra eşim, 'Bir gün denizin ortasında kalacaksın, bırak artık' dedi. Bıraktım ama yelkenle bağımı da hiç kesmek istemedim. Denizi seviyorum. Daha sonra internetten bu projeyi araştırdım ve Kanadalı tasarımcılarla iletişime geçtim. Uzun süredir uğraşıyorum. Bazı talihsizlikler de oldu, yelken direğimi çaldılar. Ama hiç vazgeçmedim, nihayet tamamladım" diye konuştu.

TÜM EGE'Yİ GEZECEK

Yelken numarasının 115 olduğunu ve bu tekneyi yapan dünyadaki 15'inci kişi olduğunu anlatan Bülent Ömür, daha önce satın aldığı tekneyi 4 yıl kullandığını söyledi. Üç kez Ege Denizi'nde tur atan Ömür, kendi teknesiyle 4'üncü kez tura çıkmak için gün saydığını belirtti. Ramazan Bayramı'ndan sonra teknesini suyla buluşturacağını belirten Ömür, şunları söyledi:

"Tek eksiği yelkeni ve motoru takılacak. Denize taşımak için direği indirip katlayacağım. Bayramdan sonra ilk kez suya inecek. Donanımı test ettim. Şu an denizde seyre hazır. Her şeye rağmen bir test sürüşü yapacağım. Teknenin içinde konaklayacağız. Kenarlarını tenteyle kapatıp bir kısmını yatak odası olarak kullanacağım. Güneş enerjimiz, buzdolabımız ve seyyar tuvaletimiz var. Bu teknede yazın rahatlıkla kalabilirim. Sıkılıncaya kadar gezebiliriz. Eşim de benim gibi hevesli ama ilk seyire gelmeyecek."

'GÜNEYE İNER FETHİYE'YE BİLE GİDERİM'

Eski teknesini satıp bir dükkan alan ve Duble V 17 Trimeran'ın masraflarını karşılayan Ömür, teknenin sığ sularda dahi kıyıya yanaşmaya uygun olduğunu anlattı. Hiçbir vergisi ve marina gideri bulunmadığını anlatan Ömür, "İşi bitince söküp otoparkıma koyacağım. Kanada'dan planlarını 195 dolara aldım. Teknemin hızı 15-20 knot. Bu hızla denizlerin jaguarı olacak. Bunu kullanmak için iyi bir yelken bilgisi gerekiyor. Donanımını tek başıma kullanabileceğim şekilde yaptım. Yapımı yaklaşık 7 bin 500 Euro'ya mal oldu. Başka birine yaptırmak istesem 15 bin Euro gerekirdi, yurt dışından getirmek ise en az 22 bin Euro. Seferihisar Sığacık'ta suya bırakacağım. Orada uygun birkaç yer buldum. Kendimizi hazır hissedersek ağustos ortalarında güneye iner, Fethiye'ye bile giderim" diye konuştu.

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