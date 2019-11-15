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“Denizlerimizin geleceğini temiz enerji kurtaracak”

“İklim değişikliğinin denizlere etkisi ve denizcilik sektörü” başlıklı İklim Değişikliği Kurultayı’ Nişantaşı Üniversitesi’nde toplandı. Kurultayda, iklim değişikliğinin denizlere etkisi ve tehlikenin tüm boyutları enine...

GENEL 15.11.2019, 15:41
“Denizlerimizin geleceğini temiz enerji kurtaracak”
“İklim değişikliğinin denizlere etkisi ve denizcilik sektörü” başlıklı İklim Değişikliği Kurultayı’ Nişantaşı Üniversitesi’nde toplandı. Kurultayda, iklim değişikliğinin denizlere etkisi ve tehlikenin tüm boyutları enine boyunu tartışıldı 

Türkiye’de ilk kez iklim değişikliğinin denizlere etkisini kamuoyunun dikkatine sunan İklim Değişikliği Kurultayı “Gelecek senin… Denizlerine sahip çık” sloganıyla Nişantaşı Üniversitesi’nin ev katkılarıyla ve ev sahipliğinde toplandı.

Nişantaşı Üniversitesi’nin kampüsünde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşması Deniz Kültürü Derneği Başkanı Dr. Hakkı Şen tarafından yapıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapmaları nedeniyle Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a teşekkür eden Şen, “İklim Değişikliği Kurultayı”nı düzenlemekteki amaçlarının çocuklara ve gençlere küresel ısınma ve iklim değişikliğinin geleceğimiz için büyük bir sorun oluğunu anlatmak ve bu konuda onların bilinçlenmesini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Etkinlikte söz alan Prof. Dr. Şenay Yalçın, iklim değişikliği farkındalığı oluşturma konusunda eğitim kurumlarının etkili olması gerektiğinin altını çizerek “Hep hava kirliliğinden, iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bunun bir suçlusu olması lazım. Suçlusu topyekûn gerçekleşen sanayileşme. Fakat aynı zamanda sanayileşmenin getirdiği teknolojiyle beraber elimize yeni dijital araçlar geçti. Farkındalık yaratmak ve bilinçli nesiller ortaya çıkarmak için bu araçlardan faydalanmak önemli. Bu konuda üniversitelere, eğitim kurumlarına büyük iş düşüyor, kesin çözüm temiz enerji kaynaklarında” ifadelerini kullandı ve kürsüyü İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a teslim etti.

"MUTLAKA ÖNLEMLER ALMAMIZ GEREKİYOR"

Sözlerine, iklim değişikliğinin etkisinin sadece sıcaklıklardaki artış olarak karşımıza çıkmadığını belirterek başlayan Kıran, “Kuraklık, aşırı yağış ve seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkilerindeki artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve farklı ekosistemlerin yanı sıra farklı coğrafyalarda yerleşik insan toplulukları da ciddi risklerle karşı karşıya… Çevreye verilen her zararın, insanlığa artan oranda geri döndüğünü küresel ölçekte yaşadığımız örneklerle görüyoruz. Bu ciddi tehdit karşısında mutlaka önlemler almamız gerekiyor” diye konuştu.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ DAHA DÜŞÜK EMİSYON SEVİYELERİNE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Uluslararası denizciliğin aslında karbon salınımına en az yol açan taşıma şekli olduğunu, küresel karbondioksit emisyonlarının sadece yüzde 3’ünün denizcilik faaliyetlerinden kaynaklandığını belirten Tamer Kıran, “Bununla birlikte yine de sektör, gemilerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının sürdürülebilir oranlara düşürülmesi için İklim Değişikliği Sözleşmesi ile yürürlüğe giren daha düşük emisyon seviyelerine ulaşmayı hedeflemektedir” dedi.

 “ÇEVRE DOSTU PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR, UYGULAMA İMKANLARINI YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Tamer Kıran, “IMO tarafından belirlenen süreçler dahilinde gemilerimizi çevreye duyarlı kılmak için uygulanabilir çözüm arayışlarına devam edilmektedir. Bu amaçla, yeni nesil gemi inşası, yani yeşil gemi yapımı, mevcut gemilerin doğaya duyarlı ve çevre dostu düzenlemeleri destekleyecek şekilde modernizasyonu ve kıyı tesislerinin yeşil liman ve iskelelere dönüşümü için projeleri yakından takip ediyor ve uygulama imkanlarını yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye Samra Samer geldi. Küresel çapta iklim değişikliği karşıtı eylemlerin Türkiye’deki sesi olan iklim aktivisti  Samra Samer çocuklara temiz bir dünya bırakılmasını istedi. Samer Paris Anlaşması’nın önemine dikkat çekti ve bir an önce devletlerin bu anlaşmayı imzalamasını istedi.

ŞENAY YALÇIN’A, ‘’DENİZ YILDIZI ÇEVRE ÖDÜLÜ’’

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ‘’İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına ve Doğaya Etkileri’’ konulu oturumun başkanlığını yürüttü. Oturumun tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Şenay Yalçın’a Kurultaya sağlamış olduğu destekler adına ‘’Deniz Yıldızı Çevre Ödülü’’ takdim edildi.

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