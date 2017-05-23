'Denizkurdu-2017 Tatbikatı'nda SAT komandoları nefes kesti (2)

'KOMŞULARIMIZLA İYİ İLİŞKİLER İÇİNDE FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Denizkurdu-2017 Tatbikatı'nda verilen öğle yemeği arasında basın mensuplarıyla yaptığı sohbette Türkiye'nin tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Orgeneral Akar, "Bu faaliyetimizin icrası sırasında da dostluk ve barış en temel ilke olarak kullanılmaktadır. Bu şekliyle hiçbir komşumuzu rahatsız etmek, hiçbir komşumuzun hakkına tecavüz etmek söz konusu değildir" dedi.

Terör mücadelesine de değinen Orgenaral Akar, "Yurt içinde terör belasını temizlemek için gece gündüz demeden faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bunları yaparken de hem iç hukukumuz hem de uluslararası hukuka son derece saygılı davranmaktayız" diye konuştu.

HEDEFLERE SU USTÜ ATIŞI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Denizkurdu-2017 Tatbikatı'nın öğleden sonraki bölümünde Fethiye açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken hücümbotlardan hedeflere su üstü atışları yapıldı. Yapılan 19 atışın ardından denizde tören geçişi yapan gemilerin Aksaz Deniz Üssü Limanı'na dönmesiyle tatbikat sona erdi.

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