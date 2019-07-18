Denizin rengi turkuaza döndü, turistler fotoğraf çekti

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin koyu mavi rengi turkuaza döndü, tatilciler fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde öğle saatlerinde esen poyrazın etkisiyle denizin koyu mavi rengi, turkuaza döndü. Aralıklı koyu mavi ve turkuazlarla bezenen sahil bandı Maldivleri aratmazken, çoğunluğunu Rusların oluşturduğu yabancı tatilciler ile kent sakinleri renk geçişine yoğun ilgi gösterdi.Konyaaltı Varyant'ta seyirlik görüntüleri seyir terasından izleyen vatandaşlar ile yerli ve yabancı tatilciler, renk cümbüşünü cep telefonlarıyla görüntüledi.

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