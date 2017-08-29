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Denizin altında 30 Ağustos'u kutladılar

DENİZLİ'de Doğa Sevenler Derneği (DOSEV) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde denizin 30 metre altına dalarak kutladı. DOSEV üyeleri, denizin altında Atatürk posteri açıp, 95 adet Türk bayrağı yerleştirdi. Doğa...

Denizin altında 30 Ağustos'u kutladılar
DENİZLİ'de Doğa Sevenler Derneği (DOSEV) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde denizin 30 metre altına dalarak kutladı. DOSEV üyeleri, denizin altında Atatürk posteri açıp, 95 adet Türk bayrağı yerleştirdi.
Doğa Sevenler Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde dalış etkinliği düzenledi. Geziye DOSEV Başkanı Ümit Şıracı ile 15 dernek üyesi katıldı. Fethiye ilçesinde dalış yapan DOSEV üyeleri, 30 metre derinlikte Zafer Bayramı nedeniyle önce Atatürk posteri açtı. Ardından da Zafer Bayramı'nın yıldönümü olan 95 Türk bayrağını denizin dibine yerleştirdi. Türk bayrakları denizin dibinde muhteşem bir görsel şölen oluşturdu.DOSEV Başkanı Ümit Şıracı, amaçlarının farklı şekilde bayram kutlamak olduğunu, Zafer Bayramı'nı da denizin altında Atatürk posteri açıp, denizin dibine 95 Türk bayrağı yerleştirdiklerini söyledi.

FOTOĞRAF

 

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