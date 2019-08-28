Denizi kirleten 2 deniz aracına 35 bin 176 lira ceza

ANTALYA'da deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen iki deniz aracına Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 35 bin 176 lira para cezası uyguladı.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimlerini sürdürdü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen denetimler esnasında SETUR Marina'da bağlı olan iki deniz aracının deniz kirliliği yarattığı tespit edildi. Gemilere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca toplam 35 bin 176 TL idari para cezası uygulandı.İHBAR HATTIAkdeniz'in mavi kalması ve denizlerin kirletilmemesi için konuya duyarlılık gösteren vatandaşların deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini, Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nün 249 52 00 numaralı telefonlarına bildirebileceği belirtildi.