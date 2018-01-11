Denize düşen adam bağırışları sayesinde kurtuldu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() SARIYER sahilde dengesini kaybeden bir kisi denize düştü. Donma tehlikesi geçiren kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 4.00 sıralarında Emirgan sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sahilde yürüdüğü sırada denize düştü. Denize düşen adamın bağırışlarını duyan vatandaşlar durumu sağlık, sahil güvenlik ve polis ekiplerine haber verdi. Adamın düştüğü noktaya gelen sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri düşen kişiye bottan halat ve simit attı. Sürekli bağıran ve büyük korku yaşayan adamı sahil güvenlik ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Atılan simide tutunamayan kişiyi denize giren sahil güvenlik ekibi çıkararak bota aldı. Bota alınan ve donma tehlikesi geçiren kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

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