Denize dostluk ve barış mayası çaldılar

İSTANBUL, () – BEYKOZ Belediyesi'nin düzenlediği ‘’3’üncü Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali’ndeki yarışmalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Sanatçı İlhan Şeşen de festivalde sahne aldı.

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Kanlıca yoğurdunun değerini korumak, geniş kitlelere tanıtmak, geleneksel hale getirip, kanlıca yoğurt kültürünü gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kanlıca Meydanı’nda düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ev hanımları en iyi yoğurt yarışmasında maharetlerini sergilerken, çocuklar yoğurt içinde altın bulmak için yarıştı.

‘’KANLICA YOĞURDU SEVGİ VE KARDEŞLİK GETİRSİN’’

Etkinlikte, Nasrettin Hoca’nın göle maya çalma hikâyesi, Kanlıca yoğurdu ile canlandırıldı. Vatandaşlar hep birlikte İstanbul Boğazı sularına dostluk ve barış mayası çaldı. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Milletimizin birliği ve beraberliği için yoğurdu İstanbul Boğazı’na mayaladık. Mayalanan Kanlıca yoğurdu; sevgi, barışı ve kardeşliği çoğaltsın, düşmanlığı ve kıskançlığı ortadan kaldırsın” şeklinde konuştu.

KANLICA YOĞURDU ALTIN KAZANDIRDI

En hızlı kanlıca yoğurdu yeme yarışmasına katılıp birinciliği göğüsleyen olan Ercüment Tekniker çeyrek altın ödülünün sahibi oldu. Tekniker, "Yoğurdun tadı muhteşemdi. Üstüne yiyene hediyesi altın olunca, yoğurdun tadı dondurma kaymak gibi geldi” dedi.

En iyi yoğurt mayalama yarışmasında 1'inci olan Safiye Yaman, “Ben doğuştan köy kadınıyım. Yoğurt yapmaya hala devam ediyorum. Kazandığım altını da hatıra olarak saklayacağım’’ ifadelerini kullandı. Erkan Aşçıoğlu, Kanlıca yoğurdunu herkese tavsiye ederken, emekli Zerrin Boylu ise, güzelliğinin sırrının kanlıca yoğurdu olduğunu dile getirdi.

Yoğurt mayalamaya alışkın olduğunu kaydeden Melek Taşçı, “Eskiden beri Kanlıcalı olduğumuz için kanlıca yoğurduna alışığız. Evde ben kendim de yapıyorum. Çünkü tek doğal kalan yoğurt, Kanlıca yoğurdu’’ dedi.

Halk oyunları ile vatandaşların hep birlikte dans ettiği festivalde, vatandaşlara çeşitli hediyelerle birlikte 10 bin Kanlıca yoğurdu da ikram edildi.

(FOTOĞRAF)