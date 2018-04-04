Denizdeki kurtarma tatbikatı gerçek sanıldı

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yaptığı tatbikat, gerçeği aratmadı. Çevredeki balıkçıların çektiği bir dalgıcın kurtarılma anı görüntüleri sosyal medyada gerçek sanıldı.

Kuşadası Körfezi'nde helikopter, sahil güvenlik botu ve dalgıçların katılımıyla yapılan tatbikatta, bir dalgıç helikopterden denize atlayış yaptı. Senaryo gereği de botta çevrede güvenlik önlemi alındı. Ardından dalgıç halatla helikoptere çekildi. Çevredeki balıkçı teknelerinde avlananlar bu anları cep telefonlarıyla çekip, sosyal medyada paylaşınca kısa sürede denizden bir dalgıcın kurtarıldığı söylentisi yayıldı. Sahil Güvenlik yetkilileri, "Bunlar rutin tatbikatlar. Ayda 8 gün düzenli olarak yapılır. Arama kurtarma amaçlı tatbikat çerçevesinde dalgıçlar denizde hedefe atlar ve halat ile tekrar çekilir. Kuşadası Körfezi'nde üç gündür bu tatbikat belli saatlerde yapılıyor" dedi.



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