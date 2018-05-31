Denizde yat alev aldı, baba ve oğlu kurtarıldı (4)

BABA- OĞULUN KİM OLDUĞU BELİRLENDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Samos Adası arasındaki uluslararası sularda, Nero Koyu'na 1,5 mil uzaklıkta yanan 'Biblos' isimli motoryattan denize atlayarak, canını kurtaran 2 kişinin, kaptan Mustafa (55) ile oğlu Halil İbrahim Günaydi (22) olduğu belirtildi. Bodrum Limanı'na kayıtlı Türk bayraklı yatın 'Biblos İnşaat'ın sahibi Hasan Savaş'a ait olduğu öğrenildi. Yatın, Bodrum Turgutreis'ten Çeşme Alaçatı'ya getirildiği sırada, makine dairesinden dumanların yükselmeye başlaması üzerine, telsizle 72'nci kanaldan saat 10.45'te yardım çağrısında bulunulduğu bildirildi. Yatın kaptanı ile oğlu, 'Ada 6' isimli teknenin kaptanı Cüneyt Cebeci tarafından kurtarılmıştı.