Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Denizde yat alev aldı, baba ve oğlu kurtarıldı (4)

BABA- OĞULUN KİM OLDUĞU BELİRLENDİ Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Samos Adası arasındaki uluslararası sularda, Nero Koyu'na 1,5 mil uzaklıkta yanan 'Biblos' isimli motoryattan denize atlayarak, canını kurtaran 2 kişinin, kaptan Mustafa...

Denizde yat alev aldı, baba ve oğlu kurtarıldı (4)

BABA- OĞULUN KİM OLDUĞU BELİRLENDİ
Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Samos Adası arasındaki uluslararası sularda, Nero Koyu'na 1,5 mil uzaklıkta yanan 'Biblos' isimli motoryattan denize atlayarak, canını kurtaran 2 kişinin, kaptan Mustafa (55) ile oğlu Halil İbrahim Günaydi (22) olduğu belirtildi. Bodrum Limanı'na kayıtlı Türk bayraklı yatın 'Biblos İnşaat'ın sahibi Hasan Savaş'a ait olduğu öğrenildi. Yatın, Bodrum Turgutreis'ten Çeşme Alaçatı'ya getirildiği sırada, makine dairesinden dumanların yükselmeye başlaması üzerine, telsizle 72'nci kanaldan saat 10.45'te yardım çağrısında bulunulduğu bildirildi. Yatın kaptanı ile oğlu, 'Ada 6' isimli teknenin kaptanı Cüneyt Cebeci tarafından kurtarılmıştı. 

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325