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Denizde kurtarılmayı bekledi

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() KADIKÖY'DE sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düşen bir kişi iskelenin demirlerine tutunarak yardım bekledi. Polisin merdiven ve iple kurtarmaya çalıştığı kişi deniz polisinin gelmesiyle kurtarıldı.  Olay...

Denizde kurtarılmayı bekledi

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
KADIKÖY'DE sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düşen bir kişi iskelenin demirlerine tutunarak yardım bekledi. Polisin merdiven ve iple kurtarmaya çalıştığı kişi deniz polisinin gelmesiyle kurtarıldı. 
Olay saat 10.00 sıralarında Rıhtım sahil Beşiktaş iskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Savas, sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düştü. Kendi imkanlarıyla yüzerek Beşiktaş- Adalar İskelesi'nin kıyısına gelen Savas, bir süre denizden çıkamadı. Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve iskele görevlileri merdiven ve ip uzatarak kurtarmaya çalıştı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisleri Savas'ı bulunduğu yerden kurtararak karaya çıkardı. 

ISLANAN ELBİSELERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Ardından kuru kıyafetler getiren polisler, denize düşen kişinin üzerindeki ıslak kıyafetleri çıkarması için bir süre ikna etmeye çalıştı. Üstünü değiştiren kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
 
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