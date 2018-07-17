Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Denizde kaybolduğu sanılan ağabeyi plajda bulununca ağladı

ANTALYA'da iş adamı Abbas Benk'in (50) denizde kaybolduğunu sanan arkadaşı, polise ihbarda bulundu. Karada ve denizde aranan Benk, plajda gezerken bulundu. Ağabeyini karşısında gören Necmettin Benk, "Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor"...

Denizde kaybolduğu sanılan ağabeyi plajda bulununca ağladı
ANTALYA'da iş adamı Abbas Benk'in (50) denizde kaybolduğunu sanan arkadaşı, polise ihbarda bulundu. Karada ve denizde aranan Benk, plajda gezerken bulundu. Ağabeyini karşısında gören Necmettin Benk, "Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor" diyerek sevinç gözyaşı döktü.
Olay, sabahın erken saatlerde Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşıyla denize giren iş adamı Abbas Benk, bir süre yüzdükten sonra kıyıdan uzaklaştı. Plajda yaklaşık iki saat beklediği Benk'ten haber alamayan arkadaşı, yetkililerden yardım isterken, kardeşi Necmettin Benk'e de telefonla haber verdi. Bölgeye gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, denizden ve karadan arama çalışmalarına başladı. Bu sırada cankurtaran ekibi de megafonla anons yaptı. Arama çalışmaları sürerken elinde havlusuyla plaja gelen Abbas Benk, polis ekipleriyle karşılaşınca şaşırdı. Necmettin Benk, ağabeyini karşısında görünce, "Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor" diyerek sevinç gözyaşı döktü. Ağabeyinin boğulduğunu sandığını söyleyen Benk, "Onu kaybedersem yaşayamam. Korkuttun beni ağabey" diye gözyaşlarına hakim olamadı.
Kardeşini sakinleştirmeye çalışan Abbas Benk de her sabah erken saatlerde yaklaşık iki saat yüzdüğünü belirterek, "Millet burada toplanmış, polisler var. Korktum, panik oldum. Yaşananları öğrenince neler olduğunu anladım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325