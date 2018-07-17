Denizde kaybolduğu sanılan ağabeyi plajda bulununca ağladı

ANTALYA'da iş adamı Abbas Benk'in (50) denizde kaybolduğunu sanan arkadaşı, polise ihbarda bulundu. Karada ve denizde aranan Benk, plajda gezerken bulundu. Ağabeyini karşısında gören Necmettin Benk, "Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor" diyerek sevinç gözyaşı döktü.Olay, sabahın erken saatlerde Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşıyla denize giren iş adamı Abbas Benk, bir süre yüzdükten sonra kıyıdan uzaklaştı. Plajda yaklaşık iki saat beklediği Benk'ten haber alamayan arkadaşı, yetkililerden yardım isterken, kardeşi Necmettin Benk'e de telefonla haber verdi. Bölgeye gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, denizden ve karadan arama çalışmalarına başladı. Bu sırada cankurtaran ekibi de megafonla anons yaptı. Arama çalışmaları sürerken elinde havlusuyla plaja gelen Abbas Benk, polis ekipleriyle karşılaşınca şaşırdı. Necmettin Benk, ağabeyini karşısında görünce, "Allah'ım inanamıyorum, ağabeyim yaşıyor" diyerek sevinç gözyaşı döktü. Ağabeyinin boğulduğunu sandığını söyleyen Benk, "Onu kaybedersem yaşayamam. Korkuttun beni ağabey" diye gözyaşlarına hakim olamadı.Kardeşini sakinleştirmeye çalışan Abbas Benk de her sabah erken saatlerde yaklaşık iki saat yüzdüğünü belirterek, "Millet burada toplanmış, polisler var. Korktum, panik oldum. Yaşananları öğrenince neler olduğunu anladım" diye konuştu.

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