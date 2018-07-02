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Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu, ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu.

Denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

 İstanbul Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu, ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu. Kuloğlu'nun arama çalışmaları dün akşam havanın kararmasıyla sonlandırılmıştı. Çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Çalışmalara helikopter de katılıyor.

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