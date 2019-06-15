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Denizde, havada, karada jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlaması

İZMİR'in Foça ilçesinde denizde, havada ve karada gerçekleştirilen etkinliklerle, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü için dün Foça'da bir...

Denizde, havada, karada jandarmanın kuruluş yıl dönümü kutlaması
İZMİR'in Foça ilçesinde denizde, havada ve karada gerçekleştirilen etkinliklerle, Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü için dün Foça'da bir dizi etkinlik yapıldı.
İlk olarak helikoptere binen askerler, ilçe merkezi semalarında tur attı. Helikopterdeki 4 asker, halatlarla sarktı. Askerler, gökyüzünde Türk bayrakları açtı.  Jandarma dalış timi ise denizde bayrak açtı. Etkinlik kapsamında Foça Demokrasi Meydanı'nda konser düzenlendi. Şef Astsubay Kıdemli Başçavuş Hayrettin Balaban'ın yönetimindeki 20 kişilik Foça Jandarma Okul Komutanlığı Bando Orkestrası, vatandaşlara keyifli zaman geçirtti. 3 saat sahne alan orkestra, Türk Halk, Türk Sanat ve Pop Müziği eserlerini seslendirdi. Foça Demokrasi Meydanı'nı dolduran yaklaşık 300 kişi, gönüllerince eğlendi. Konser, İzmir Marşı ile sona erdi.
Yoğun alkış üzerine orkestra üyeleri, 'Erik Dalı' parçasını ikinci kez çaldı.

FOTOĞRAF

 

 

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