Denizde hareketsiz kişi görüldüğü ihbarıyla başlayan aramalar sürüyor

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde denizde hareketsiz birinin görüldüğü ihbarı üzerine yapılan arama çalışmaları sabah yeniden başlatıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden, jandarma ekiplerinin de karadan yürüttüğü arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmazken, bölgedeki kayıp ihbarları da inceleniyor.

Finike- Demre Karayolu üzerindeki Sandıklı Yarması Mevkii'nde dün saat 19.00 sıralarında vatandaşlar, jandarmayı arayarak, 'Denizde ayaklarında palet olan hareketsiz birini gördük' ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye Finike Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile jandarma ekipleri sevk edildi. İhbardan 15 dakika sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik Botu ve jandarma ekipleri gece görüş dürbünü de kullanarak, gece yarısına kadar denizde ve kıyıda arama çalışması yaptı. Ancak bir sonuç elde edemedi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ekipleri de karadan arama çalışmalarına tekrar başladı. Arama çalışmaları, Sandıklı Yarması Mevkii'nden Finike'ye kadar olan mesafede rüzgarın yönü de dikkate alınarak, yürütülüyor.

ekipler şu ana kadar bir bulguya rastlayamazken bölgedeki kayıp ihbarları da inceleniyor.

Bölgedeki çay ocağı çalışanları, "Akşam saatlerinde kıyıya 100 metre mesafede denizde sırt üstü duran ve ayaklarında palet olduğunu düşündüğümüz birini gördük. Hareketsizdi. Sadece biz değil o sırada buradan geçerken çay molası veren müşteriler de gördü. Hatta ne olduğunu anlamak için fotoğraf çekmeye çalıştık ama çok dalga olduğu için kısa sürede kayboldu" dedi.

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