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Denizde cesedi bulunan balıkçının polis oğlu babasının elini tutup ağladı

Ayhan AYDEMİR/YAKAKENT(Samsun),() - SAMSUN'un Yakakent İlçesi'nde fırtına nedeniyle kayığı alabora olan balıkçı 55 yaşındaki Muharrem Şen'in 9 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 7 metre derinlikte balık ağına sarılı bulunan Şen'in...

Denizde cesedi bulunan balıkçının polis oğlu babasının elini tutup ağladı

Ayhan AYDEMİR/YAKAKENT(Samsun),() - SAMSUN'un Yakakent İlçesi'nde fırtına nedeniyle kayığı alabora olan balıkçı 55 yaşındaki Muharrem Şen'in 9 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 7 metre derinlikte balık ağına sarılı bulunan Şen'in cenazesi kıyıya çımarılırken, polis memuru olan oğlu babasını elini tutup gözyaşı döktü.
Samsun'un Yakakent Limanı'ndan geçen 9 Şubat'ta denize açılan 3 çocuk babası Muharrem Şen, fırtına nedeniyle kayığının alabora olması sonucu suda kayboldu. Bir süre sonra parçalanmış halde kayığı kıyıya vuran Şen'den haber alınamadı. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin günlerdir denizde yaptığı aramalar sonucunda balıkçı Muharrem Şen'in cansız bedenine bugün ulaşıldı. Kayığının alabora olduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta balık ağına sarılı bir halde denizin yaklaşık 7 metre dibinde bulunan Şen'in cesedi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Bayburt'ta görev yapan ve polis olan oğlu Fatih Şen, kıyıya çıkarılan babasının elinden tutup gözyaşı döktü. Cenaze yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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