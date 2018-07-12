Denizde boğulan gencin ağabeyi: 3 ay sonra askere gidecekti

BURSA'nın Mudanya ilçesinde geçen salı denizde boğulan Kenan Yılar'ın (22) cenazesi toprağa verildi. Acılı ağabey Yusuf Yılar, kardeşinin 3 ay sonra askere gideceğini söyledi.

İnegöl ilçesinde yaşayan Yılar Ailesi, tatil için Mudanya'ya geldi. Geçen salı, "Ben denize gidiyorum" diyerek evden ayrılan Kenan Yılar'dan bir daha haber alınamadı. Ailenin başvurusu üzerine polis arama çalışması başlattı. Kenan Yılar'ın cansız bedeni dün Güzelyalı açıklarında bulundu. Yüzme bilmediği belirtilen gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kardeşinin ölüm haberi ile yıkılan Yusuf Yılar, "Kenan ölmeseydi 3 ay sonra askere gidecekti" dedi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kenan Yılar'ın cenazesi, bugün Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde, ikindide kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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