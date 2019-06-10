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Deniz tutkunu Miço, ilgi odağı oldu

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde 'Miço' adlı Golden Retriever cinsi köpek, yüzmeyi sevmesiyle dikkat çekiyor. Sıcakların da etkisiyle günboyu denizden çıkmayan köpek, sempatik hareketleriyle ilgi odağı...

Deniz tutkunu Miço, ilgi odağı oldu

Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde 'Miço' adlı Golden Retriever cinsi köpek, yüzmeyi sevmesiyle dikkat çekiyor. Sıcakların da etkisiyle günboyu denizden çıkmayan köpek, sempatik hareketleriyle ilgi odağı oldu. 
Çeşme ilçe merkezinde faaliyet gösteren tur tekneleri çalışanlarının bakımını üstlendiği 'Miço' adlı Golden Retriever cinsi 4 yaşındaki erkek köpek, sempatik hareketleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gün boyu denizden çıkmayan sevimli köpek denize giren tatilcilerle birlikte yüzüyor. Bölgedeki tur teknelerinin çalışanları, 'Miço'nun günlerini bir denizci gibi teknelerde geçtiğini, yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, "Adı üstünde Miço, tam bir denizci. Tüm sahilin maskotu oldu" dedi.

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