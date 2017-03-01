Deniz trafiğine sis engeli devam ediyor

İstanbul,() İSTANBUL'da dünden beri etkisini devam ettiren yoğun sis nedeniyle deniz trafiğindeki aksamalar devam ediyor. Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerinin iptal edildiği belirtildi. İstanbul Boğazı'nda da yoğun sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) sis nedeniyle bazı deniz otobüsü ve arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İDO ve BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
-Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri
-Eskihisar-Topçular arabalı vapur seferleri
İDO:
06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07.00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07.10 Bostanci-Kartal/ Yalova Deniz Otobüsü
07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07.45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO:
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)