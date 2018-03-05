Deniz Selin Ünlüdağ'dan eskrimde tarihi şampiyonluk

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapısından yetişen eskrim sporcusu Deniz Selin Ünlüdağ (17), Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 'kadınlar kılıç kategorisi'nde Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı elde eden ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçen İzmir Büyükşehir Belediye sporcusu Ünlüdağ, başarısıyla tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Eskrim sporuna gönül verenlerin 4 gün boyunca büyük ilgiyle izlediği Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 867 eskrimcinin yarıştığı Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen şampiyonada, İzmir Büyükşehir Belediye Sporlu Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda 56 yıldız kadın kılıç sporcusunun katıldığı müsabakalarda eleme maçlardan 9'uncu sırada çıkmayı başaran Ünlüdağ, 64'lük tabloyu maç yapmadan geçti. Ünlüdağ, son 32 turunda, İtalyan Gaia Pia Carella'yı 15-7 yenerek, son 16'ya kalmayı başardı. Bu turda Rumen Felicia Jakob'u 15-12 yenen Ünlüdağ, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy'yi 15-9 yendi ve yarı finalde Rus Darya Drozd'nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek, final yükselen Deniz Selin Ünlüdağ, finalde Bulgar Yoana İlieva'yı 15-11 yenip, Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

'BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR DUYGU'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sporcularından kadın kılıç Deniz Selin Ünlüdağ'ın kazandığı bu madalya, bireyselde Türkiye'nin 95 yıllık eskrim tarihinin ikinci, 'kadınlar kategorisi'nde ise ilk Avrupa şampiyonluğu oldu. Elde ettiği başarı dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten şampiyon eskrimci Deniz Selin Ünlüdağ, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bu, gerçekten benim için inanılmaz bir duygu. Sezon ortasında geçirdiğim sakatlıktan sonra tedavimi olurken bile elimden geldiğince çalışmalarıma devam ettim. Derece beklediğim maçlarda başarısız oldum ama durmadan çalıştım. Çok büyük bir sınav verdim ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı ülkeme kazandırarak çok büyük bir başarıya imza attığıma inanıyorum. Beni her zaman destekleyen ve dualarını benden esirgemeyen aileme, antrenörlerime, Türkiye Eskrim Federasyonu'na, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ederim."



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