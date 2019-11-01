Deniz polisinin teknede uyuşturucu satanlara yaptığı baskınlar kamerada 

DENİZ polisi bir teknede uyuşturucu satışı yapan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi yakalandı. Polisin tekneye ve bazı adreslere yaptığı oprasyon kameraya yansıdı.



Fatih'te bulunan su ürünleri kooperatifinde bulunan bir teknede uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Emrah K.'nın sahibi olduğu tekneyi, Mehmet Emin K. ve oğulları Serkan K. ve Selçuk K.'nın tekneyi zula olarak kullanıp buradan dağıtımını yaptıklarını tespit etti. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik 10 Ekim ve 31 Ekim'de iki farklı operasyon düzenlendi. Tekne ve evlerde yapılan operasyonda 1 tabanca, 1 kilo 12 gram skunk, 427,8 gram toz esrar, 899 extacy hap, 48,9 gram metamfetamin, 163.5 gram bonzai, 1 kilo 162 gram esrar, 9.37 taş kokain, 1 tabanca, 50 mermi, muşta, kelepçe, 2 hassas terazi, 2 cep telefonu, bin 440 lira ve 5 dolar ele geçirildi. İlk yapılan operasyonda gözaltına alınan Serkan K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dün yapılan operasyonda ise gözaltına alınan Mehmet Emin K., Selçuk K. ve Emrah K.'nın Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Polisin tekneye ve evlere yaptığı operasyon kameralara yansıdı.