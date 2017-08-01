Deniz motoruna LPG bağladı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da uzun yıllar LPG sistemleri üzerine faaliyet gösteren 57 yaşındaki Bekir Obüs, 4 metrelik şişme botundaki deniz motoruna da LPG bağladı. Sistem sayesinde yüzde 50'ye yakın yakıt tasarrufu sağladığını belirten Obüs, "İstediğimiz neticeye ulaştık" dedi.

Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 21 yıldır LPG dönüşüm sistemleri montajı yapan, 2 çocuk babası Bekir Obüs, kullandığı motorlu tüm taşıtlara LPG dönüşümü yaptı. Hafta sonları kafa dinlemek için çevredeki göl veya barajlara gittiği şişme botun deniz motoruna da LPG bağlamaya karar veren Bekir Obüs, 15 günlük bir çalışmanın sonucu toplam 1600 TL'ye LPG dönüşümünü gerçekleştirdi.

"LPG SİSTEMİNİ YERLEŞTİRDİM"

Sanayide 10 yaşında başladığı hayatını sürekli yenilikler yaparak devam ettirdiğini belirten Bekir Obüs, "1996 yılından bu yana araçlara LPG montajı yapıyorum. Bu deniz botunu aldım. 30 beygirlik, 500 cc'lik bir deniz aracı. Buna da LPG takalım diye düşündüm. Çoğu firmalarla yaptığımız görüşmelerde 'olmaz' dediler. Kendi markasının servisiyle görüştüm, 'garantisi bozulur' dediler. Hiçbirini dinlemedim, 15 günlük bir uğraşın sonunda LPG sistemini yerleştirdim" dedi.

"YÜZDE 50 YAKIT TASARRUFU SAĞLANDI"

Deniz motoruna LPG takılmasının ardından süratinde bir değişme olmadığını kaydeden Bekir Obüs, "Yakıtında ise yüzde 45- 50 tasarruf sağladık. Benzinli olarak saatte 4 litre yakarken, LPG'de 5 litre gaz yakıyor. İstediğimiz neticeye ulaştık. Tamamen full enjeksiyonlu bir sistem yerleştirdim. 3 silindirli ve 4 zamanlı bir motor ancak ben 4 enjeksiyonun birini körelterek 3 silindirli motora yerleştirdim. Çok da güzel olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

"HER ŞEYİM LPG'Lİ OLACAK"

Prensipleri gereği evinde ve işyerinde kullandığı motorların tamamının LPG'li olduğuna da dikkati çeken Bekir Obüs, şöyle dedi:

"Bizde 5 araba var, bunların hepsi de benzinli. Hepsine LPG taktım. İşyerimdeki jeneratörüm bile LPG'li. Bu 'yakıtından tasarruf edelim' diye değil bende bir hastalık. Prensip olarak her şeyim LPG'li olacak. Bu konuda uğraşmayı ve yeni bir şeyler ortaya çıkarmayı seviyorum."

TEST OLUMLU GEÇTİ

Bekir Obüs, deniz motorunun denemesini de Sandıklı İlçesi'ne bağlı Akharım Barajı'nda yaptı. Test sürüşünün olumlu geçtiğini belirten Bekir Obüs, yaz tatiline giderken yanında botunu da götürebileceğini aktardı.

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