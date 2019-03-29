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Deniz Kuvvetleri'nin helikopteri, Emre için havalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, Emre Kahveci (20), göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Kahveci, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteriyle kent...

Deniz Kuvvetleri'nin helikopteri, Emre için havalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, Emre Kahveci (20), göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Kahveci, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteriyle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Gökçeada ilçesinde yaşayan Emre Kahveci, dün, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen Kahveci, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'SH-70' tipi helikopteriyle kent merkezine gönderildi. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kahveci'nin, yapılan kontrolde, sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Emre Kahveci'nin taburcu edildiği öğrenilirken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale Valiliği tarafından kalp krizi geçirdiği bildirilen bir vatandaşımızın; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait SH-70 tipi helikopter ile 28 Mart 2019 tarihinde Gökçeada'dan Çanakkale şehir merkezindeki sağlık teşkillerine tıbbi tahliyesi sağlandı" denildi.

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