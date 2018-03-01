Deniz kuvvetleri komutanın koruma astsubayı FETÖ'den tutuklandı (2)

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibinde yer alan astsubay R.A., çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibinde yer alan astsubay R.A., Emniyetteki işlemleri ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli R.A., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan R.A.'nın tutuklanmasına karar verildi.

Savcılığın şüpheli hakkında hazırladığı sevk yazısında, şüphelinin SAT Komutanlığı emrinde görevli iken şu anki Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruma ekibinde görev yapmak üzere atandığı belirtildi.

Sevk yazısında, şüphelinin FETÖ'nün örgüt içerisinde sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında “öğrenci" tabir edilen konumda yer aldığı, kod adının "Recep" olduğu kaydedildi. Şüphelinin örgüt yapılanmasında mahrem abisi konumda olan itirafçı "Erkam" kod adlı S.A.A'nın ayrıntılı eşkal tarifi üzerine teşhis edildiği belirtildi.

