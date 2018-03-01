Deniz kuvvetleri komutanın koruma astsubayı FETÖ'den tutuklandı (1)

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibinde yer alan astsubay R.A., çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibinde yer alan astsubay R.A., çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.