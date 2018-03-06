15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 8 sanığın dosyası ayrıldı.
Deniz Kuvvetleri davasında 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanığa müebbet hapis cezası verildi....
06 Mart 2018 Salı 13:00
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Deniz Kuvvetleri Davasında 47 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.