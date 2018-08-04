Deniz kenarında oynayan çocuk dalgalara kapılarak kayboldu

ŞİLE Ağva'da amcasıyla birlikte deniz kenarında oynayan 11 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Olay, Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine Sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizin dalgalı olması sebebiyle arama kurtarma çalışmaları ara ara yapıldı. Havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde devam edeceği öğrenilirken Berrak'ın annesi ve babası olayla ilgili sinir krizi geçirmesi ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.



ARAMA KURTAMA ÇALIŞMALARI SABAH SAATLERİNDE DEVAM EDECEK

Olayla ilgili konuşan amcası İlhan Subaşı 'Sabah 09.00 sıralarında yiğenimiz amcası, yengesi ve annesiyle birlikte denize giriyor. Sahilde kahvaltılarını yapıyorlar. Çocuklar babalarından önce suya giriyorlar. Deniz çok dalgalı ve o sırada can kurtaran yok herhalde mesaisi daha başlamamış herhalde. Dalga çocukları çekince bağırıyorlar. Babaları da çocukların peşlerinden koşuyor. Yakalıyor biri kenara itiyor. Öbürünü yakalarken dalga o sırada ikisini de alabora ediyor. O sırada can kurtaran geliyor. Babayı kurtarıyor ama kız gözden kayboluyor. Hala bu saatte kadar bekliyoruz. Annesinin durumu perişan zaten onu da hastaneye gönderdik. Baba ise bitmiş durumda amcaları ve akrabaları aynı durumdayız. Acımız büyük tarif edilmez. Aramalar sabah 05.00 sıralarında başlayacağız dediler. Şu anda deniz dalgalı olduğu için giriş yapamıyorlarmış. Denizin altını karalıktan göremiyorlarmış. Sabah ekiplerle birlikte gelecekler. Bizde bekliyoruz' dedi



