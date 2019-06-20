Deniz dibinde ceset ihbarı yapıldı, kum çuvalı çıktı

ANTALYA'da, deniz dibinde ceset olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, harekete geçti. Dalgıçların dalarak, inceleme yaptığı yerde ceset sanılanın, kum çuvalı olduğu ortaya çıktı.Olay, öğle saatlerinde, Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Kumsalda güneşlendikten sonra denize giren kişi, bir süre sonra çıkıp, 112 Acil Servis'i arayarak, su dibinde ceset olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, karadan gözetleme yaparken, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de denizde zodyak botlarla yüzey taraması yaptı. İhbarcı kişinin tarifi üzerine dalgıçlar, denize dalarak, bir süre dipte arama yaptı. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan dalgıçlar, ihbarcının gördüğünün, sahil bandındaki dubaları sabitlemede kullanılan kum çuvalı olduğunu söyledi.

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