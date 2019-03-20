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Deniz dibinde 'Çanakkale Geçilmez' yazılı pankart açtılar

BODRUM Belediyesi tarafından yürütülen deniz dibi temizlik çalışmasında görev alan dalgıçlar, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla denizin altında "Çanakkale Geçilmez" yazılı pankart açtı....

Deniz dibinde 'Çanakkale Geçilmez' yazılı pankart açtılar

BODRUM Belediyesi tarafından yürütülen deniz dibi temizlik çalışmasında görev alan dalgıçlar, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla denizin altında "Çanakkale Geçilmez" yazılı pankart açtı. Dalgıçlar ayrıca denizin dibinde temizlik gerçekleştirdi ve 1.5 saatte 24 kilo cam, 82 kilo plastik toplandı.
Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yürütülen deniz dibi temizlik çalışması, bu hafta Bodrum Yarımadası'nın batı yakasındaki Peksimet Mahallesi Kadıkalesi Mevkisi'nde sürdü. Yaklaşık 1,5 saatlik temizlikte deniz dibinden 24 kilo cam, 82 kilo plastik, 14 kilo teneke, 12 kilo demir, 21 kilo tekstil, 19 kilo tahta atık çıkarıldı. Sahilde ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Zeyyat Mandalinci İlkokulu öğrencileri de öğretmenleri eşliğinde deniz dibi temizliğine destek oldu. Görevliler, etkinliğe katılan öğrencilere atıkların doğaya verdiği zararlar konusunda eğitici bilgiler verdi. Ayrıca öğrencilere geri dönüştürülen maddelerden yapılan bez torbalar hediye edildi.
Çalışmada görev alan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi ise sualtında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü için anlamlı bir etkinlik yaptı. Dalgıçlar deniz dibinde, üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazılı pankart açtı.


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