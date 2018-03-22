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Deniz Bölükbaşı için TBMM’de tören düzenlendi

Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - ANKARA'da, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren emekli büyükelçi ve MHP eski milletvekili Deniz Bölükbaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cenaze töreni...

Deniz Bölükbaşı için TBMM’de tören düzenlendi

Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - ANKARA'da, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren emekli büyükelçi ve MHP eski milletvekili Deniz Bölükbaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.
Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde, dün hayatını kaybeden emekli büyükelçi ve MHP eski milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de cenaze töreni yapıldı. Törene Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski bakanlar, milletvekilleri ve Bölükbaşı’nın ailesi ile yakınları katıldı. Deniz Bölükbaşı’nın öz geçmişinin okunmasının ardından TBMM Camii'nin imamı Ahmet Yedekli tarafından dua yapıldı. MHP Lideri Bahçeli, Deniz Bölükbaşı’nın eşi Sema ve kızları Hande ile Zeynep Bölükbaşı taziyeleri kabul etti. Zeynep Bölükbaşı, cenaze töreni boyunca babasının fotoğrafını elinde taşıdı.

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