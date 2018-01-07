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Deniz Baykal'ın sandalyesi boş kaldı (2)

YENİ CHP İL BAŞKANI KUMBUL CHP Antalya İl Olağan Kongresi'nde yeni il başkanı Ahmet Kumbul seçildi. Nazım Hikmet Kongre Fuar ve Kongre Merkezi’nde öğle saatlerinde başlayan kongre, saat 21.00 sıralarında oy sayım işlerinin bitmesinin ardından...

Deniz Baykal'ın sandalyesi boş kaldı (2)

YENİ CHP İL BAŞKANI KUMBUL
CHP Antalya İl Olağan Kongresi'nde yeni il başkanı Ahmet Kumbul seçildi. Nazım Hikmet Kongre Fuar ve Kongre Merkezi’nde öğle saatlerinde başlayan kongre, saat 21.00 sıralarında oy sayım işlerinin bitmesinin ardından sonra erdi. CHP Antalya örgütünde mevcut İl Başkanı Mustafa Erdem ile eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul ve Vahap Tuncer’in yarıştığı seçimde, Ahmet Kumbul 645 delegenin 306’sının oyunu alarak yeni il başkanı seçildi. Mustafa Erdem 212 oy alırken, Vahap Tuncer 110 oyda kaldı. Sonuçların açıklanmasının ardından Ahmet Kumbul destekçileri büyük sevinç yaşadı. Kumbul, sonuçların açıklanmasının ardından partililere teşekkür etti.
AHMET KUMBUL KİMDİR?
1977 yılında Antalya’da doğan Ahmet Kumbul, İlk, orta, lise, üniversite eğitimini Antalya’da yaptı. Endüstriyel elektronik mezunu olan Kumbul’un kendisine ait işyeri var. Telefon santrali, kamera, network işi ile uğraşan Ahmet Kumbul evli ve iki kız çocuk babası. Antalya İl Gençlik Kolları’nda çalıştıktan sonra, Muratpaşa CHP Gençlik Kolları’nda da görev alan Ahmet Kumbul, eşiyle birlikte Muratpaşa Gençlik Kolları yönetiminde de görev yaptı.

 

 

 

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